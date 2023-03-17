في خطوة استفزازية فرنسية ..”لاكوست ” تبتر صحراء المغرب من قمصانها
هبة بريس
في خطوة غير محسوبة ؛ تنم على الضيق الكبير في فهم قواعد التجارة قامت شركة “Lacost” الفرنسية، المتخصصة في خياطة الملابس الجاهزة بطرح قمصان للبيع تحتوي على خريطة غير كاملة للمملكة المغربية.
واتضح جليا ان الشركة الفرنسية دخلت على خط الازمة الفرنسية / المغربية اذ لم يسبق للأخيرة ان قامت بإنتاج اقمصة دون خريطة المغرب كاملة
والجلي في القضية ان الشركة اختارت هذا الوقت بالضبط في محاولة منها لإظهار ” فرنسيتها ” بينما الاصح ان تبقى بعيدة كل البعد عن هذا الموضوع على اعتبار ان المغاربة كثيرا ما يرتدون كل ماركات ” لاكوست ”
القضية اتخدت طابعا جديدا اذ تعددت الدعوات لمقاطعة ” ماركة لاكوست ” فيما طالب مغاربة بتدخل وزارة الصناعة والتجارة لمنع ترويج هذه القمصان داخل المغرب
ما رأيك؟
المجموع 4 آراء
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5 تعليقات
لا أشتري لاكوست من الان
دعوة ضد لاكوست
لا أحبهأ على كل حال .و المقاطعة هي سلاح من لا سلاح له ،عطى الله الشراوط
مجرد تساؤل.
ما أقبح الأنانية !!!؟؟؟
جاء في المقال ما نصه:
” بينما الأصح إن تبقى بعيدة كل البعد عن هذا الموضوع على اعتبار ان المغاربة كثيرا ما يرتدون كل ماركات ” لاكوست ”انتهى الاقتباس.
شركة ” لاكوست ”كانت مزيانة وزوينة بزاف عندما كانت تنتج قمصان بخريطة المغرب “كاملة” حسب تعبير المقال، لكنها، عندما أظهرت فرنسيتها وانحازت لسياسة بلادها والشرعية والقانون الدوليين وتخلت عن “مغربيتها”، المطلوب منها أن تبقى بعيدة كل البعد عن موضوع الصحراء الغربية.
J,en ai des fabriqués au Maroc à plus de 1000dh piece
المغاربة الاحرار لن يتخلوا عن الدفاع عن الصحراء المغربية بمقاطعة كل منتجات LACOSTEوالبادئ اظلم .فقط انشروا هذه المنتجات وسوف ترون العجب .ستركع لاكوست ومن يتبعها ولو بعد حين