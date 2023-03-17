في خطوة استفزازية فرنسية ..”لاكوست ” تبتر صحراء المغرب من قمصانها

هبة بريس

في خطوة غير محسوبة ؛ تنم على الضيق الكبير في فهم قواعد التجارة قامت شركة “Lacost” الفرنسية، المتخصصة في خياطة الملابس الجاهزة بطرح قمصان للبيع تحتوي على خريطة غير كاملة للمملكة المغربية.

واتضح جليا ان الشركة الفرنسية دخلت على خط الازمة الفرنسية / المغربية اذ لم يسبق للأخيرة ان قامت بإنتاج اقمصة دون خريطة المغرب كاملة

والجلي في القضية ان الشركة اختارت هذا الوقت بالضبط في محاولة منها لإظهار ” فرنسيتها ” بينما الاصح ان تبقى بعيدة كل البعد عن هذا الموضوع على اعتبار ان المغاربة كثيرا ما يرتدون كل ماركات ” لاكوست ”

القضية اتخدت طابعا جديدا اذ تعددت الدعوات لمقاطعة ” ماركة لاكوست ” فيما طالب مغاربة بتدخل وزارة الصناعة والتجارة لمنع ترويج هذه القمصان داخل المغرب

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