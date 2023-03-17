موسكو: لا نعترف باختصاص المحكمة الجنائية الدولية القضائي
أكد دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئيس الروسي، أن روسيا لا تعترف باختصاص المحكمة الجنائية الدولية القضائي، وأن أي قرارات لها باطلة وغير مقبولة من وجهة نظر قانونية.
وقال بيسكوف تعليقا على قرار المحكمة الجنائية الدولية بشأن “اعتقال” الرئيس فلاديمير بوتين: “نحن نعتبر صياغة المسألة ذاتها شائنة وغير مقبولة.. لا تعترف روسيا مثل عدد من الدول، باختصاص هذه المحكمة، وبالتالي فإن أي قرارات من هذا النوع تعتبر باطلة وغير مقبولة بالنسبة لروسيا من وجهة نظر القانون”.
ومن جانبها أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لا معنى له بالنسبة لروسيا.
وكتبت زاخاروفا على حسابها في “تيليغرام”: ” قرارات المحكمة الجنائية الدولية لا معنى لها بالنسبة لبلدنا، بما في ذلك من وجهة نظر قانونية”.
كما علق دميتري مدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، بأنه لا توجد حاجة لتوضيح استخدام وثيقة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس فلاديمير بوتين، مرفقا أيقونة ورق التواليت.
وكتب مدفيديف على حسابه باللغة الإنجليزية على “تويتر”: “أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف ضد فلاديمير بوتين.. ليست هناك حاجة لتوضيح مكان استخدام هذه الوثيقة”.
وأصدرت الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية، التي لا تعترف روسيا الاتحادية بولايتها القضائية، مذكرة “اعتقال” بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمفوضة الرئاسية لحقوق الطفل ماريا لفوفا بيلوفا.
10 تعليقات
المحكمة الجنائية الدولية يجب ان تأمر بتوقيف كل زعماء أوربا وأمريكا الذين غزوا أفغانستان والعراق وسوريا وليبيا والفيتنام وتقديمهم للعدالة وليست روسيا وحدها ..
قرار المحكمة الجنائية الدولية لم تبالي به روسيا ..
المحكمة الدولية يجب أن تتدخل في المجازر التي تقع في فلسطين منذ سنين …
لماذا لم تيم اصدار مذكرات اعتقال في حق كل من عذب وشرد الفلسطينيين ..
المحكمة الدولية تلعب بالنار مع روسيا العملاقة ..
ربنا يتكون بداية حرب عالمية ثالثة ..
المحكمة الدولية الجنائية يجب ان تكون عادلة في باقي القضايا الأخرى التي لم تحقق العدل فيها …
قرار المحكمة الدولية مرتشون من الناتو وامريكا ..
روسيا رفضت قرار المحكمة الدولية الجنائية..
يجب ان يعتقل فعلا بوتين نظرا للجرائم الإنسانية التي قام بها في أكرانيا ..