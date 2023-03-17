زايو.. الرصاص يلعلع لإيقاف شخص عرض مواطنين للخطر

هبة بريس

أكد مصدر أمني أن مقدم شرطة يعمل بالمفوضية الجهوية للأمن بمدينة زايو اضطر، صباح يوم الجمعة، لاستخدام سلاحه الوظيفي بشكل تحذيري، وذلك لتحييد الخطر الصادر عن شخص يبلغ من العمر 32 سنة، من ذوي السوابق القضائية، والذي عرّض سلامة المواطنين وعناصر الشرطة لاعتداء جدي وخطير باستعمال السلاح الأبيض.

وأوضح المصدر ذاته أن دورية الشرطة كانت قد تدخلت لتوقيف المشتبه فيه بعد ضبطه في حالة تلبس بمحاولة السرقة تحت التهديد باستعمال السلاح الأبيض بمدينة زايو، كما رفض الامتثال وواجه عناصر الدورية بمقاومة عنيفة، الأمر الذي اضطر معه مقدم شرطة إلى إطلاق رصاصة تحذيرية، بشكل مكن من دفع الخطر الناتج عن المشتبه فيه وتوقيفه وحجز السيف المستعمل في هذا الاعتداء.

وأضاف أن عملية تنقيط المشتبه به أظهرت في قاعدة بيانات الأمن الوطني أنه يشكل موضوع مجموعة من مذكرات البحث على الصعيد الوطني، صادرة عن مصالح الشرطة القضائية والدرك الملكي في قضايا ترويج المخدرات ومحاولة القتل العمد.

وخلص المصدر إلى أنه تم إخضاع المشتبه فيه لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد الخلفيات الحقيقية وراء ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

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