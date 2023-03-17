الملك محمد السادس

الملك: مرتاحون لعلاقات الصداقة والتقدير المتبادل بين المغرب وايرلندا

2023-03-17 / 16:03
0
هبة بريس

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى رئيس إيرلاندا، فخامة السيد مايكل دانيال هيغينز، وذلك بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني.

وأعرب جلالة الملك، في هذه البرقية، عن أخلص التهاني للرئيس دانيال هيغينز، وأصدق المتمنيات للشعب الإيرلندي الصديق بمزيد التقدم والازدهار.

وبهذه المناسبة، أعرب جلالة الملك للسيد دانيال هيغينز عن ارتياح جلالته لعلاقات الصداقة والتقدير المتبادل القائمة بين البلدين، مؤكدا حرص جلالته على مواصلة العمل سويا معه، من أجل توطيد هذه العلاقات وتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، لما فيه مصلحة الشعبين الصديقين.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of أخنوش يترأس الاجتماع الأول للجنة الوطنية للمساواة بين الجنسين ‏وتمكين المرأة‎

أخنوش يترأس الاجتماع الأول للجنة الوطنية للمساواة بين الجنسين…

2023-03-17 / 16:14
Photo of أعضاء بالكونغرس الأمريكي يشيدون بريادة الملك من أجل الاستقرار في المنطقة

أعضاء بالكونغرس الأمريكي يشيدون بريادة الملك من أجل الاستقرار…

2023-03-17 / 15:18
Photo of المديرة العامة لهيئة تحدي الألفية تشيد بـ”التعاون الوثيق” مع المغرب

المديرة العامة لهيئة تحدي الألفية تشيد بـ”التعاون الوثيق” مع…

2023-03-16 / 23:19
Photo of الرباط تجدد التأكيد على الصفة المحورية للقضية الفلسطينية

الرباط تجدد التأكيد على الصفة المحورية للقضية الفلسطينية

2023-03-16 / 21:45
Photo of الصحراء المغربية.. تعيين فخر الأحسن على رأس بعثة المينورسو

الصحراء المغربية.. تعيين فخر الأحسن على رأس بعثة المينورسو

2023-03-16 / 20:45
Photo of جنيف .. منظمة تندد بالاستغلال السياسي والعسكري للأطفال في مخيمات تندوف

جنيف .. منظمة تندد بالاستغلال السياسي والعسكري للأطفال في…

2023-03-16 / 19:53
Photo of العلمي : الشراكة مع الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا “نموذجية” و”مثمرة”

العلمي : الشراكة مع الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا “نموذجية”…

2023-03-16 / 19:19
Photo of تعديل حكومي بالجزائر يطيح بوزير الخارجية رمطان لعمامرة

تعديل حكومي بالجزائر يطيح بوزير الخارجية رمطان لعمامرة

2023-03-16 / 18:19
Photo of بايتاس : الحكومة تحكمت “بشكل ممتاز” في عجز الميزانية خلال 2022

بايتاس : الحكومة تحكمت “بشكل ممتاز” في عجز الميزانية…

2023-03-16 / 17:25
Photo of أخنوش يستقبل الرئيسة المديرة العامة لهيئة تحدي الألفية

أخنوش يستقبل الرئيسة المديرة العامة لهيئة تحدي الألفية

2023-03-16 / 17:09

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق