خلافات و صراعات بين الممثلين.. و شركة إنتاج “لمكتوب” في مرمى الإنتقادات

نجلاء مزيان

تداولت العديد من الصفحات الكبرى الخاصة بأخبار الفن والمشاهير المغاربة خبر يفيد أن الجزء الثاني من مسلسل “لمكتوب” شهد مجموعة من الخلافات و الصراعات بين الفنانين المشاركين.

الصفحات ذاتها، روجت أن السبب الرئيسي وراء هذه الخلافات هي شركة الإنتاج التي عمدت التمييز بين الممثلين، فضلا عن السماح لبعضهم بالتمادي في تصرفاتهم غير الأخلاقية و المؤذية لزملائهم.

المصادر عينها، أكدت أن نجوم العمل الرمضاني انقسموا لمجموعات بسبب الخلافات الكثيرة، التي ساهمت فيها بطريقة غير مباشرة الشركة المنتجة للعمل الدرامي.

هذا و من المرتقب أن يتم عرض المسلسل ذاته برمضان 2023 على القناة الثانية، بمشاركة نجوم جدد أبرزهم ربيع القاطي و هند السعديدي.

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