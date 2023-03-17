خلافات و صراعات بين الممثلين.. و شركة إنتاج “لمكتوب” في مرمى الإنتقادات

2023-03-17 / 16:06
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نجلاء مزيان

تداولت العديد من الصفحات الكبرى الخاصة بأخبار الفن والمشاهير المغاربة خبر يفيد أن الجزء الثاني من مسلسل “لمكتوب” شهد مجموعة من الخلافات و الصراعات بين الفنانين المشاركين.

الصفحات ذاتها، روجت أن السبب الرئيسي وراء هذه الخلافات هي شركة الإنتاج التي عمدت التمييز بين الممثلين، فضلا عن السماح لبعضهم بالتمادي في تصرفاتهم غير الأخلاقية و المؤذية لزملائهم.

المصادر عينها، أكدت أن نجوم العمل الرمضاني انقسموا لمجموعات بسبب الخلافات الكثيرة، التي ساهمت فيها بطريقة غير مباشرة الشركة المنتجة للعمل الدرامي.

هذا و من المرتقب أن يتم عرض المسلسل ذاته برمضان 2023 على القناة الثانية، بمشاركة نجوم جدد أبرزهم ربيع القاطي و هند السعديدي.

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تعليق واحد

  1. مقال اجوف فارغ لا علاقة له بالجسم الصحفي و الخط التحري لانه مجرد من النزاهة و الوصول الى المعلومة هناك عدة أسئلة و لا جواب لها في هدا المقال.
    ماهي الخلافات لا جواب
    ما هي الصراعات لا جواب
    من هم الممتلين لا جواب
    من ضد من لا جواب
    و من و من لا جواب يعني مجرد مقال انشاءي او وصفي للموضوع ما في امتحانات السادس ابتدائي .
    ارتقوااا يا هبة بريس نحن من المتصحفين الاوفياء لمنصتكم .
    اتمنى لو فيه مساحة للنشر ان ينشر و لا يمر عبر مقص الرقيب

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