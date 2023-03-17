كوريا الشمالية تهدد بـ”استخدام الأسلحة النووية”

2023-03-17 / 15:53
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هبة بريس

قالت وسائل إعلام حكومية، الجمعة، إن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون هدد مجدداً باستخدام الأسلحة النووية إذا استمرت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية في إظهار “عداء مفتوح” تجاه بيونغ يانغ.

وقال كيم إننا “نسعى إلى جعل الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تشعران بتهورهما على خلفية إظهارهما عداء مفتوحا تجاه جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية عبر تكرار إجراء تدريبات عسكرية واسعة النطاق في المنطقة”.

وأصدر كيم تحذيرا قويا لواشنطن وسيول بشأن التدريبات العسكرية المشتركة، قائلا إن “بلاده يمكنها الرد باستخدام الأسلحة النووية”.

وأوعز الزعيم الكوري الشمالي لقواته الإستراتيجية بالحفاظ على وضع استجابة سريعة للتعامل مع أي نزاع مسلح أو حرب.

وأضاف أن “القوات الاستراتيجية النووية لبلاده ستقوم باستعدادات كاملة للقيام بمهمتها في أي وقت”.

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