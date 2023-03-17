خلال أسبوع.. تسجيل 59 إصابة جديدة بكورونا

2023-03-17 / 15:27
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هبة بريس

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الجمعة في نشرتها الأسبوعية، عن تسجيل ما مجموعه 59 إصابة جديدة بـ(كوفيد-19).

وأبرزت الوزارة، في النشرة الأسبوعية لحصيلة (كوفيد-19)، التي تغطي الفترة مابين 11 و17 مارس الجاري، أن 6 ملايين و882 ألف و112 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 23 مليون و423 ألف و388 شخصا، مقابل 24 مليون و921 ألف و779 شخصا تلقوا الجرعة الأولى. وتلقى 60 ألف و588 شخصا الجرعة الرابعة التذكيرية التي أوصت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية باعتمادها لكبار السن والأشخاص ذوي عوامل المراضة.

وأضافت الوزارة أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى مليون و 272 ألف و 585 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، مع معدل الإيجابية الأسبوعي يناهز 1.3 في المائة.

وسجلت حالات الإصابة الجديدة في جهات الرباط سلا القنيطرة (27)، والدار البيضاء سطات (16)، ومراكش آسفي (5)، وسوس ماسة (5)، وفاس مكناس (4)، وطنجة تطوان الحسيمة (1)، وبني ملال خنيفرة (1).

وبلغ مجموع الحالات النشطة 66 حالة، فيما لم يتم تسجيل أية حالة خطيرة خلال الفترة ذاتها.

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