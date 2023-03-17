خلال رمضان.. معرض السيرة النبوية بالرباط يفتح أبوابه على فترتين

2023-03-17 / 14:37
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هبة بريس

أفادت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) أن المعرض والمتحف الدولي للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية الذي يحتضنه مقرها بالرباط حاليا، سيفتح أبوابه في وجه الزوار على فترتين خلال شهر رمضان الكريم.

وذكر بلاغ للمنظمة أنه نظرا للإقبال الكبير والمتزايد الذي يشهده المعرض، فإن هذا الأخير سيفتح أمام الجمهور خلال شهر رمضان الكريم على فترتين أولاهما قبل الإفطار، وتمتد من الساعة الثانية عشرة ظهرا إلى الساعة الثالثة مساء، فيما تكون الفترة الثانية بعد الإفطار، من الساعة التاسعة مساء إلى الساعة الواحدة صباحا، طوال أيام الأسبوع، ما عدا يوم الإثنين.

وحسب الإيسيسكو، فإن المعرض والمتحف الدولي للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية، الذي ينظم تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس، “يشهد إقبالا متزايدا، حيث تزدحم أروقته بزوار من جميع الفئات العمرية من مختلف المدن المغربية، ومن المقيمين وضيوف المملكة، بعد أن أصبح وجهة للمتعطشين إلى التعمق في معرفة تفاصيل أكثر حول السيرة النبوية الشريفة”.

يشار إلى أن هذا المعرض والمتحف، الذي تم افتتاحه أمام الجمهور في 28 نونبر 2022، يأتي تتويجا للشراكة الاستراتيجية بين منظمة الإيسيسكو، ورابطة العالم الإسلامي، والرابطة المحمدية للعلماء، ويعد الأول من نوعه خارج المملكة العربية السعودية.

ويسعى المعرض والمتحف إلى تقديم رسالة الإسلام ممثلة في العدل والسلام والرحمة والتسامح والتعايش والاعتدال، اعتمادا على القرآن الكريم والسنة النبوية المشرفة والتاريخ الإسلامي المضيء

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