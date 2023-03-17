جريمة شرطي البيضاء.. سبيك: “حققنا مع أشخاص فوارزازات والسعيدية وتبين عدم علاقتهم بالواقعة”

2023-03-17 / 13:28
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هبة بريس - لبنى أبروك

أكد الناطق الرسمي باسم المديرية العامة للأمن الوطني ومديرية التراب الوطني وبكر سبيك، أن المحققين تتبعوا جميع الخيوط والمسارات للكشف عن تفاصيل والمتورطين في جريمة قتل شرطي البيضاء

وذكر سبيك، في كلمته بالندوة الصحفية المنعقدة صباح يومه الجمعة بمقر “البسيج” بسلا، أن 190 محققا من المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالبيضاء شاركوا في التحقيقات بالإضافة إلى مصالح المديرية العامة للأمن الوطني ومديرية مراقبة التراب الوطني وخبراء الشرطة العلمية والتقنية، وكذا مصالح الدرك الملكي الذي ساهموا في التحقيقات في مسرح الجريمة حيث تم العثور على الضحية ومكان العثور على السيارة المحترقة”.

وأضاف سبيك، أن المحققين تتبعوا كافة الخيوط للوصول الى المتورطين، مسترسلا بالقول “مشينا حتى لوارزازات للتحقيق مع أشخاص مروا من مسرح الجريمة، لكن تبين أنه لا علاقة لهم بالجربمة، كما حققنا مع أشخاص من السعيدية وتبين أنهم متورطين في أمور أخرى لا علاقة لها بالجريمة وتم احالتهم على المصالح المعنية لتقديمهم للعدالة.”

وتابع ذات المتحدث، أن إيقاف المشتبه فيه الأول بالبيضاء، أكد للمحققين فرضية الإرهاب، كما قادهم لايقاف الثاني بسيدي حرازم والثالث بالبيضاء ثم الكشف عن باقي تفاصيل الجريمة الشنعاء.

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