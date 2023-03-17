سبيك يؤكد: “رجال الأمن ممنوع يديرو الأوطوسطوب حفاظا على سلامتهم”

هبة بريس - لبنى أبروك

أكد الناطق الرسمي باسم المديرية العامة للأمن الوطني ومديرية مراقبة التراب الوطني، بوبكر سبيك، أنه يمنع على رجال وعناصر الأمن القيام ب”الأوطوسطوب” للتنقل خوفا على سلامتهم.

وقال سبيك في كلمته بالندوة الصحفية المنعقدة صباح يومه الجمعة بمقر “البسيج” بسلا “الأوطو سطوب” ممنوع لحماية رجال الأمن، لأننا كنعرفو بلي ممكن يتعرضو لمخاطر وتهديدات عدة”

وأضاف سبيك، أن مديرية للأمن أصدرت بعد حادثة شرطي البيضاء مذكرة للتذكير بتعليمات سابقة متعلقة بمنع “الاطوسطوب” للقطع النهائي مع هذه الممارسات وحفاظا على سلامة وحياة عناصرها.

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