المغرب ضمن أفضل 5 وجهات مفضلة لدى الفرنسيين خلال فبراير 2023

هبة بريس

جاء المغرب ضمن المراتب الخمس الأولى على قائمة الوجهات المفضلة لدى السياح الفرنسيين خلال فبراير 2023، وذلك وفق البارومتر الشهري، الذي يعده الموقع الفرنسي المختص في السياحة والرحلات والترفيه “ليكو توريستيك”.

وبحسب بارومتر تصنيف الوجهات الأكثر مبيعا لشهر فبراير 2023، الذي نُشر أمس الخميس، فقد احتل المغرب المرتبة الخامسة ضمن أفضل 20 وجهة مفضلة لدى الفرنسيين، وذلك بنسبة نمو بلغت أزيد من 93 في المائة.

وأشار الموقع إلى أن اليونان تصدرت قائمة الـ 20 وجهة الأولى التي يحبذها الفرنسيون (37 بالمائة)، تليها إسبانيا (-7 بالمائة)، والبر الرئيسي لفرنسا (+ 2 بالمائة) ثم تونس (+ 98 بالمائة).

وجاءت مصر في المركز السادس (+ 51 بالمائة)، ثم إيطاليا (+ 26 بالمائة)، موريشيوس (+ 29 بالمائة)، البرتغال (+ 20 بالمائة)، جمهورية الدومينيكان (-56 بالمائة)، الولايات المتحدة (-1 بالمائة)، المكسيك (-25 بالمائة)، تنزانيا (+ 4 بالمائة)، كندا (+ 198 بالمائة)، تايلاند (+ 547بالمائة)، الإمارات العربية المتحدة (-43 بالمائة)، كرواتيا (+ 60 بالمائة)، الأردن (+ 239 بالمائة)، غوادلوب (+ 39 بالمائة) لتختم إندونيسيا القائمة في الرتبة العشرين (+ 1727 بالمائة).

ويعتمد البارومتر، الذي أنجزه الموقع الفرنسي المختص في السياحة والرحلات والترفيه “ليكوتوريستيك”، على مبيعات منظمي الأسفار الرحلات التي تتم في الوكالات الفرنسية غير المتصلة بالإنترنت وعبر الإنترنت. وتتم مقارنة البيانات بعام 2022، وهو عام مرجعي جديد لصناعة السياحة.

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