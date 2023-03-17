الشرقاوي: “لا دوافع شخصية وراء قت.ل شرطي البيضاء”
هبة بريس - لبنى ابروك
أكد حبوب الشرقاوي، مدير المكتب الوطني للأبحاث القضائية، عدم وجود أية دوافع شخصية وراء قتل شرطي البيضاء.
وذكر الشرقاوي في كلمته بالندوة الصحفية المنعقدة صباح يومه الجمعة بمقر”البسيج” بسلا، أن دافع المتورطين في جريمة شرطي البيضاء، كان هو السطو على سلاحه الوظيفي لاستعماله في عملية سطو على وكالة بنكية.
وأضاف الشرقاوي، أن الشرطي الراحل لم يكن مستهدفا بشكل شخصي من قبل المتورطين، لافتا أن عمله باعتباره يمثل مؤسسة أمنية كان وراء وقوعه ضحية لهذه الجريمة الشنعاء.
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2 تعليقات
حسبي الله ونعم الوكيل….أش غادي يكولو لله منين يوقفو قدامو….السيد عندو وليدات و زوجة و أم مريضة و أب هو السند ديالهم…الله المستعان الله المستعان الله المستعان….الله يرحمك أخويا هشام.
انا أفظل اعادة السلاح بعد انتهاء ساعات العمل المسألة صعبة ولكن حفاظا على الشرطي وكذلك ابعاد السلاح عن الجميع