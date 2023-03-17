الشرقاوي: “لا دوافع شخصية وراء قت.ل شرطي البيضاء”

2023-03-17 / 11:42
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هبة بريس - لبنى ابروك

أكد حبوب الشرقاوي، مدير المكتب الوطني للأبحاث القضائية، عدم وجود أية دوافع شخصية وراء قتل شرطي البيضاء.

وذكر الشرقاوي في كلمته بالندوة الصحفية المنعقدة صباح يومه الجمعة بمقر”البسيج” بسلا، أن دافع المتورطين في جريمة شرطي البيضاء، كان هو السطو على سلاحه الوظيفي لاستعماله في عملية سطو على وكالة بنكية.

وأضاف الشرقاوي، أن الشرطي الراحل لم يكن مستهدفا بشكل شخصي من قبل المتورطين، لافتا أن عمله باعتباره يمثل مؤسسة أمنية كان وراء وقوعه ضحية لهذه الجريمة الشنعاء.

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