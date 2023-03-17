مدير “البسيج”: “المستوى الدراسي للمتورطين في جريمة شرطي البيضاء متدني وحرفتهم نجارة الالمنيوم”

هبة بريس - لبنى ابروك

كشف حبوب الشرقاوي، مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية، أن المتورطين في جريمة قتل شرطي البيضاء، تشبعوا بالفكر المتطرف منذ مدة قصيرة، لافتا أنهم أعلنوا ولائهم منذ شهر ونصف.

وذكر الشرقاوي في كلمته بالندوة الصحفية المنعقدة صباح يومه الجمعة بمقر “البسيج” بسلا، أن المستوى الدراسي للمتورطين متدني، لافتا أن أعلاهم تعليما وصل لمستوى التاسعة إعدادي.

وأضاف الشرقاوي، أن حرف المتورطين في هذه الجريمة الشنعاء تتمثل في نجارة الالمنيوم حيث أنهم اشتغلوا في عدد من الشركات بهذا المجال.

وعن أعمارهم، يضيف ذات المتحدث، أن المشتبه فيه الأول يبلغ من العمر 31 سنة، والثاني 37 سنة، ثم الثالث 50 سنة، لافتا أن الأبحاث متواصلة للكشف عن باقي تفاصيل وخلفيات الجريمة وعن احتمال تورط أشخاص آخرين.

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