مراكش : الدرك يشن حملة لمحاربة الجريمة بالجماعة الترابية سعادة

محسن الراضي : هبة بريس

شنت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي لجماعة سعادة بمراكش، مساء يوم أمس الخميس، حملة امنية بمختلف المناطق التابعة للجماعة ضواحي مراكش.

وأكدت مصادر موثوقة أن عناصر الدرك بقيادة رئيس الدرك الملكي بجماعة سعادة، قامت بإيقاف أربعة أشخاص متهمين بالاتجار بالمخدرات، وشخصين مبحوث عنهم لمدة ثلاث سنوات بتهمة اصدار شيكات بدون رصيد، وحجز عدد من الدراجات بدون تأمين.

هذا وتم نقل الموقوفين الى مركز الدرك الملكي بهدف تعميق البحث معهم، كما تم نقل الدراجات المحجوزة الى المستودع البلدي.

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