مدير “البسيج”: “نثمن تعاون المواطنين للكشف عن المتورطين في جريمة شرطي البيضاء”

هبة بريس - لبنى ابروك

ثمن حبوب الشرقاوي، مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية، تعاون المواطنين مع المصالح الأمنية للكشف عن المتورطين في جريمة مقتل شرطي البيضاء.

وقال الشرقاوي، في كلمته بالندوة الصحفية المنعقدة صباح يومه الجمعة بمقر “البسيج” بسلا، “نثمن تعاون عدد كبير من المواطنين المغاربة مع المصالح المعنية للكشف عن المتورطين في جريمة مقتل الشرطي الراحل وخلفيات هذه الجريمة البشعة.”

وأضاف “سجلنا تعاونا تلقائيا من عدد مهم من الاطنين

الذين شاركوا في الإدلاء بشهاداتهم وكذا الاتصال لتقديم عدد من المعلومات والتبليغ عن معطيات حول الواقعة”.

كما أشاد الشرقاوي بالتضامن الواسع الذي برهنت عليه فئات كبيرة من الشعب المغربي مع أسرة الشرطي الراحل الصغيرة وعائلته الكبيرة المتمثة في الأمن الوطني.

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