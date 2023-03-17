منتج “تلث التلاتة” يخرج عن صمته و يدافع عل غادة عبد الرازق

القسم الفني: هبة بريس

خرج عن صمته المنتج ممدوح شاهين للرد على الاتهامات التي طالت الفنانة المصرية غادة عبدالرازق بشأن سرقتها فكرة مسلسل “تلت التلاتة” من الكاتبة سوو شاهين.

وقال ممدوح شاهين خلال تصريحه لبرنامج “ET بالعربي” أنه لا يعرف من هي سو شاهين، لافتًا إلى أنها المرة الأولى التي يسمع بها: “وأعتقد أنها كاتبة ناشئة ليس لديها أعمال فنية من قبل”.

وأضاف أن غادة عبدالرازق معتادة على مثل هذه المحاولات لتحطيمها ودفعها لدائرة الأزمات والمشاكل.

وأوضح شاهين أن صاحبة العمل هي المؤلفة هبة الحسيني،

ونفى المنتج الشائعات المتداولة حول غناء الفنانة السورية أصالة نصري تتر مسلسل “تلت التلاتة”، مبرزا أنه سيكون مقطع موسيقي دون أن يغنيه أيًّا من المطربين.

وزعمت الكاتبة سوو شاهين أنها كانت قد طرحت فكرة المسلسل على الفنانة غادة عبد الرازق قبل حوالي ثمانية أشهر، بعد أن علمت بأن الأخيرة تبحث عن فكرة مسلسل جديدة.

وأضافت في تصريح سابق لـ”إي تي بالعربي”: “كان فيه شخص وسيط بيني وبينها، وشرح لي وقتها أنّ غادة بتبحث عن فكرة كويسة يصلح تقديمها لمسلسل مكون من 30 حلقة، بالفعل تحمست للموضوع، وتواصلت معها بعدما سجلت الفكرة في إحدى الجهات بأميركا، وكذلك في مصر أيضًا، من منطلق حماية الملكية الفكرية”.

وواصلت قائلة: “التقيت بغادة في منزلها، وشرحت لها فكرة المسلسل كاملة، وأعطيت لها المعالجة والملخص وعددا من الحلقات للاطلاع على كل التفاصيل، وكنت سعيدة للغاية وقتها، لأن بدايتي في مصر ستكون من خلال غادة عبد الرازق”.

واسترسلت قائلة: “قلت لغادة أنني سأسافر إلى لوس أنجلوس زيارة قصيرة لا تتجاوز الأسبوعين لإنهاء بعض التزاماتي هناك، وسأعود سريعاً للقاهرة، مشيرة أن غادة كانت متحمسة جدًا للمشروع، وكانت تنوي بدء التصوير في نوفمبر الماضي”.

وأشارت إلى أنه انقطع التواصل بشكل مفاجئ مع غادة عبد الرازق، لتفاجئ عقبها بفترة وجيزة بأن غادة بدأت بالتحضير رسمياً للعمل ولكن تم إسناد نص المسلسل لكاتبة أخرى مع تغيير اسم العمل.

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