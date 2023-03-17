الشرقاوي: “المتورطون في جريمة شرطي البيضاء أعلنوا عن ولائهم لداعش منذ شهر ونصف”

2023-03-17 / 11:01
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هبة بريس - لبنى ابروك

كشف حبوب الشرقاوي، مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية، أن الدافع الارهابي وراء جريمة مقتل شرطي البيضاء، تأكد فور توقيف المشتبه فيهم الثلاثة.

وذكر الشرقاوي في كلمته بالندوة الصحفية المنعقدة صباح يومه الجمعة بمقر “البسيج” بسلا، أن المشتبه فيهم الثلاثة أعلنوا ولائهم لتنظيم داعش منذ شهر ونصف، بعدما قام أحدهم بترديد ما يسمى بقسم البيعة المزعومة

وأضاف الشرقاوي، أن المعنيين بالأمر كانوا يخططون للالتحاق بمعسكرات تنظيم داعش بمنطقة الساحل قبل أن يتراجعوا لأسباب مادية، ويختاروا تنفيذ جرائمهم الإرهابية بالمغرب.

وتابع ذات المتحدث، أن المشتبه فيهم تتراوح أعمارهم بين 31 سنة و50 سنة، لافتا أن أحدهم معروف بسوابقه في جرائم الحق العام، حيث ِأن  آخر سابقة له كانت سنة 2013 من أجل السرقة بالعنف وحيازة المخدرات والسلاح الأبيض.

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تعليق واحد

  1. الإعدام و لا شيء من غير الإعدام….حسبي الله ونعم الوكيل….الله يرحمك أخويا هشام

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