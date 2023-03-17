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احتكار السلع والتلاعب في الأسعار يوحدان خطبة الجمعة

2023-03-17 / 10:02
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محمد منفلوطي_ هبة بريس

دعت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب، كافة ‎مندوبي الشؤون الإسلامية إلى توحيد خطبة اليوم الجمعة لتتناول موضوع النهي عن احتكار السلع والتلاعب بالأسعار.

وشدد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق من خلال مذكرة وزارية، مسؤولي وزارته إلى تعميم الخطبة مع حث خطباء المساجد على وجوب التقيد بها وعدم التصرف فيها.

هذا ومن المنتظر أن تتضمن خطبة اليوم الجمعة دعوات مباشرة لعموم المواطنين من أجل أن يكون التعاون وتبادل المنافع هو الأساس الذي يعيش عليه الناس في حياتهم اليومية، مصداقا لقوله تعالى: (نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ الْحَيَوةِ الدُّنْيا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضاً سُخْرِيَا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونٌ).

كما ستتضمن الخطبة نهيا شرعيا صريحا فيما يخص احتكار للسلع والانتظار بها حتى غلاء الأسعار، وهو أمر نهى عنه النبي ﷺ في قوله: “لا يحتكر إلا خاطئ”، إذ أن احتكار السلع والتلاعب بالأسعار من المخالفات الشرعية التي تنافي التراحم والتعاطف والمودة الواردة في هذا الحديث النبوي، وتنافي كذلك ما دعا إليه الشرع من تخفيف معاناة المسلمين، وتفريج كرباتهم في مثل قوله : “المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يُسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كُرَب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة”.

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تعليق واحد

  1. ذات يوم جمعة تأخر الخطيب وجاء مجنون وصعد المنبر وخطب في الناس فقال : الحمد لله الذي خلقكم فجعل منكم أغنياء ليشكروا وفقراء ليصبروا, فلا غنيكم شكر ولا فقيركم صبر ولا كبيركم ينهى عن المنكر بل قلوب مملوؤة بالحقد والكراهية.لعنكم الله جميعا قوموا الى صلاتكم ايها المنافقون.

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