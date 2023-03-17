انفجار خزان صهريجي بإقليم مديونة.. مصرع شخصين وإصابة ثالث
هبة بريس
أفادت السلطات المحلية بإقليم مديونة أن شخصين لقيا مصرعهما، فيما أصيب ثالث بجروح بليغة (تتراوح أعمارهم ما بين 30 و67 سنة)، وذلك في حادث انفجار خزان صهريجي لتخزين الزيوت المستعملة، سجل بعد زوال الخميس، بمستودع متواجد بدوار أولاد سيدي مسعود بجماعة سيدي حجاج واد حصار، إقليم مديونة.
وفور إشعارها بالحادث، انتقلت إلى عين المكان السلطات المحلية ومصالح الدرك الملكي والوقاية المدنية من أجل اتخاذ التدابير اللازمة، حيث تم نقل جثتي الضحيتين إلى مستودع الأموات بالدار البيضاء، في حين جرى نقل الشخص المصاب إلى المستشفى الإقليمي بمديونة لتلقي العلاجات الضرورية.
وأضاف المصدر ذاته أنه تم فتح بحث من طرف مصالح الدرك الملكي، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للوقوف على كافة ملابسات هذا الحادث.
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10 تعليقات
كان على صاحب خزان صهريجي الحيطة والحذر قبل ان تقع هذه الكارثة الإنسانية وذهب ضحيتها هؤلاء الشخصين إن لله وإن إليه راجعون.
ماهذا الخبر المحزن والمؤلم الذي ذهب ضحيته هؤلاء الشخصين وأصيب به شخص واحد ، نقول السبب الرئيسي وراء ذالك هو عدم المراقبة لهذا الصهريجي ولاحولة ولاقوة الا بالله العلي العظيم إن لله وإن إليه راجعون تغمدهما الله بواسع رحمته واسكنهما جناته مع الصديقين والشهداء وحسن اولئك رفيقا
يجب على السلطات الأمنية أن تجري عملية البحث الدقيق مع تنسيق مع الشرطة العلمية للوصول إلى مدبر هذه الأفعال الإجرامية التي ذهب بها الرجلين هباءا منثورا وحسبنا آلله ونعم الوكيل إن لله وإن إليه راجعون.
أنا كمواطنة مغربية ارفع أحر التعازي والمواساة إلى الأسرة والعائلة المرحومين بهذه الفاجعة التي هزت إقليم مديونة ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إن لله وإن إليه راجعون تغمدهما الله بواسع رحمته واسكنهما جناته..
نتمنى الشفاء العاجل للمصاب والرحمة والمغفرة لهؤلاء الشخصين والصبر والسلوان لدويهما في هذآ المصاب الجلل إنها فاجعة وحسبنا آلله ونعم الوكيل إن لله وإن إليه راجعون..
كل من كان مسؤول عن هذا الحدث المؤلم الذي ذهب بها الرجلين لاذنب لهما يجب محاسبتهم ومعاقبتهم باقصى عوقبة ممكنة حتى يكونوا عبرة لمن سولت لهم نفسهم بهذه التصرفات الرذيلة والافعال البشعة وحسبنا آلله ونعم الوكيل.
لحد الآن لم استفسر جيدا على هذه الواقعة المؤلمة التي ذهب ضحيتها الرجلين وأصيب بها شخص واحد يجب إعادة النظر في هذه الفاجعة التي هزت إقليم مديونة ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إن لله وإن إليه راجعون .
هذآ قدر الله لآ هروب منه ولكن كيف يعقل تخزين الزيوت المستعملة هم يعرفون مدى خطورتها على السكان المجاورة لها ؟؟؟؟؟ يجب محاسبة المسؤولين وانتهى الكلام..
ربما مخزون عشوائي بدون مراقبة وعدم وجود لجن تفتيشية ذو مصداقية وشفافية ولكن للاسف الشديد الكل يجري وراء مصلحته لجمع الأموال الباهضة والارباح الغير الشرعية، وحسبنا آلله ونعم الوكيل..ولا يفكرون في ما سيقع…..
رحمهما الله وجعل قبرهما روضة من رياض الجنة إن لله وإن إليه راجعون تعتبر جريمة في حق الضحايا الأبرياء الذين لاذنب لهم والمسؤول الوحيد هو صاحب خزان الصهريجي لتخزؤن الزيوت المستعمل حسبنا الله ونعم الوكيل..