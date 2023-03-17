انفجار خزان صهريجي بإقليم مديونة.. مصرع شخصين وإصابة ثالث

هبة بريس

أفادت السلطات المحلية بإقليم مديونة أن شخصين لقيا مصرعهما، فيما أصيب ثالث بجروح بليغة (تتراوح أعمارهم ما بين 30 و67 سنة)، وذلك في حادث انفجار خزان صهريجي لتخزين الزيوت المستعملة، سجل بعد زوال الخميس، بمستودع متواجد بدوار أولاد سيدي مسعود بجماعة سيدي حجاج واد حصار، إقليم مديونة.

وفور إشعارها بالحادث، انتقلت إلى عين المكان السلطات المحلية ومصالح الدرك الملكي والوقاية المدنية من أجل اتخاذ التدابير اللازمة، حيث تم نقل جثتي الضحيتين إلى مستودع الأموات بالدار البيضاء، في حين جرى نقل الشخص المصاب إلى المستشفى الإقليمي بمديونة لتلقي العلاجات الضرورية.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم فتح بحث من طرف مصالح الدرك الملكي، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للوقوف على كافة ملابسات هذا الحادث.

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