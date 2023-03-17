طقس الجمعة.. أجواء حارة بعدد من مناطق المملكة

2023-03-17 / 09:11
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، أن تشهد الحالة الجوية عامة نزول قطرات مطرية فوق سهول المحيط الأطلسي الشمالية، خاصة عند الصباح، فضلا عن نزول أمطار متفرقة مصحوبة برعد محلي فوق كل من الجنوب الشرقي للبلاد وجنوب المنطقة الشرقية، وكذلك بشرق كل من الأطلس والأقاليم الجنوبية.

وسيبقى الطقس حارا نسبيا بأقصى كل من جنوب وجنوب شرق المملكة، مع تشكل كتل ضبابية خلال الصباح فوق كل من السهول الداخلية والواجهة المتوسطية وشمال المنطقة الشرقية، ونزول قطرات مطرية جد خفيفة محليا بالسايس وشمال الأطلس المتوسط خلال الليل.

وسيعرف كل من جنوب البلاد والجنوب الشرقي وجنوب المنطقة الشرقية تناثر حبات من الغبار بصفة محلية. كما سيلاحظ تسجيل هبات لرياح قوية نوعا ما بكل من جنوب المملكة والجنوب الشرقي والسواحل الوسطى والمنطقة الشرقية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 4 و10 درجات بمرتفعات الأطلس، وما بين 6 و13 بكل من الريف والمنطقة الشرقية، وما بين 20 و 26 درجة بشرق وجنوب الأقاليم الصحراوية، وستكون ما بين 9 و17 درجة في ما تبقى من الأرجاء الأخرى، فيما ستشهد درجات الحرارة خلال النهار انخفاضا بوجه عام.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وهائجا إلى قوي الهيجان على طول الساحل الأطلسي.

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