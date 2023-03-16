مساهمو مصرف “كريدي سويس”يرفعون دعوى قضائية ضد المصرف

2023-03-16 / 23:36
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هبة بريس _ وكالات

رفع مساهمو مجموعة “كريدي سويس” السويسرية المصرفية في الولايات المتحدة دعوى قضائية ضد المؤسسة المالية وإدارتها، متهمينهم بانتهاك قوانين الأوراق المالية الأمريكية.

ووفقا لنص الدعوى المرفوعة في محكمة مقاطعة نيوجيرسي: “شكوى مصنفة بشأن انتهاكات قوانين الأوراق المالية الفيدرالية.. من قبل الأفراد والكيانات الأمريكية الذين اشتروا أو تلقوا بطريقة أخرى إيصالات إيداع مجموعة كريدي سويس في الفترة ما بين 10 مارس العام الماضي و15 مارس 2023”.

ووفقا للوثيقة، يتهم المدعون المصرف بتضليل المستثمرين من خلال عدم الكشف عن معلومات جوهرية حول نقاط الضعف في الرقابة الداخلية للانخفاض الحالي في السيولة وانخفاض قيمة الأوراق المالية للمجموعة.

بالإضافة إلى المجموعة نفسها، من بين المتهمين رئيس مجلس إدارة الشركة أكسل ليمان، والرئيس التنفيذي أولريش كورنر والمدير المالي ديكسيت يوشي.

ويُزعم أن المصرف ومديريه التنفيذيين أدلوا “بتصريحات كاذبة ومضللة” حول “أعمال أو عمليات أو توقعات كريدي سويس”، مما أدى إلى خسائر كبيرة لمستثمري المجموعة.

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