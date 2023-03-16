“مانشستر يونايتد” و”يوفنتوس” يبلغان دور الثمانية في الدوري الأوروبي

هبة بريس _ وكالات

واصل فريقا مانشستر يونايتد الإنكليزي ويوفنتوس الإيطالي مسيرتهما في بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، بعدما تأهلا لدور الثمانية في المسابقة القارية.

وفاز مانشستر يونايتد 1 / صفر على مضيفه ريال بيتيس الإسباني، اليوم الخميس، في إياب دور الـ16 للبطولة، الذي شهد أيضا فوز يوفنتوس 2 / صفر على مضيفه فرايبورغ الألماني.

كما صعد أيضا لدور الثمانية في البطولة، كل من أشبيلية الإسباني، وفينورد روتردام الهولندي، عقب اجتيازهما عقبتي فنربخشه التركي وشاختار دونيتسك الأوكراني على الترتيب.

وعلى ملعب (بينتو فيامارين)، ارتدى ماركوس راشفورد ثوب الإجادة، عقب تسجيله هدف مانشستر يونايتد الوحيد في مرمى ريال بيتيس، عبر قذيفة مدوية من خارج منطقة الجزاء، في الدقيقة 55.

وبتلك النتيجة، أكد مانشستر يونايتد تفوقه على منافسه الإسباني، بعدما سبق أن تغلب عليه 4 / 1 على ملعب (أولد ترافورد) في مباراة الذهاب، التي أقيمت بينهما يوم الخميس الماضي.

وعلى ملعب (يوروبا بارك) في ألمانيا، أحرز دوشان فلاهوفيتش، الهدف الأول لمصلحة يوفنتوس في مرمى فرايبورغ في الدقيقة 45 من ركلة جزاء، تسببت في طرد مانويل غولد، مدافع الفريق الألماني.

وأضاف فيديريكو كييزا الهدف الثاني لفريق (السيدة العجوز) في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، ليكرر يوفنتوس انتصاره على منافسه.

وكان يوفنتوس فاز 1 / صفر أيضا على فرايبورغ، بملعب (أليانز ستاديوم) بمدينة تورينو الإيطالية في لقاء الذهاب يوم الخميس الماضي.

وفي مدينة روتردام الهولندية، حقق فينورد انتصارا كاسحا 7 / 1 على ضيفه شاختار دونيتسك.

وافتتح المكسيكي سانتياغو خيمينيز التسجيل لمصلحة فينورد مبكرا في الدقيقة التاسعة، قبل أن يضيف زميله التركي أوركون كوكتشو الهدفين الثاني والثالث للفريق الهولندي في الدقيقتين 24 و38 من ركلة جزاء على الترتيب.

وواصل فينورد فرض هيمنته على مجريات الأمور في الشوط الثاني، حيث أضاف المغربي أسامة إدريسي الهدفين الرابع والخامس في الدقيقتين 49 و60 على الترتيب.

وأحرز الإيراني علي رضا جهانبخش والبرازيلي دانيلو بيريرا الهدفين السادس والسابع في الدقيقتين 64 و67، فيما سجل كيفن كيلسي هدف شاختار الوحيد في الدقيقة 87.

يذكر أن مباراة الذهاب التي جرت على ملعب شاختار يوم الخميس الماضي انتهت بالتعادل 1 / 1.

واقتنص أشبيلية ورقة الترشح لدور الثمانية، رغم خسارته صفر / 1 أمام مضيفه فنربخشه التركي.

وجاء هدف فنربخشه الوحيد عن طريق المهاجم الإكوادوري المخضرم إينير فالنسيا في الدقيقة 41 من ركلة جزاء.

واستفاد الفريق الأندلسي من فوزه 2 / صفر على الفريق التركي، في مباراة الذهاب التي أقيمت بين الفريقين الأسبوع الماضي، ليفوز 2 / 1 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة، ويستكمل مشواره في البطولة.

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