“العداء زوهير” سهران يحصد ميدالية ذهبية بسباق بطولة إيطاليا

هبة بريس _ الباز عبد اللطيف

توج العداء المغربي زوهير سهران،بطلا سباق للعدو الريفي الذي نظم بمدينة “غوبيو” لأقل من 23 سنة، في مسافة 3200 متر تخصص سباق دولي مفتوح، متفوقا بذلك على مشاركين من العيار الثقيل.

وسجل توقيت متميز في هذا السباق بِ 9 دقائق و01 ثانية جزء من مائة.محرزا بذلك ميدالية ذهبية أغنى بها رصيده وزود بها خزينة ناديه أسي ميلان الإيطالي.

وبمناسبة هذا الفوز، قال زوهير سهران الذي يقيم في جزيرة صقلية، في حديث حصري خص به ” هبة بريس ” أن هذا الفوز لم يأت من فراغ، بل نتيجة تدريبات مكثفة، مؤكدا أن هذا الاندماج في الأجواء الرياضية قبل السباق، في حد ذاته انجاز بالنسبة له. مضيفا أنه اختار أن يشارك في السباق الدولي لبطولة إيطاليا المفتوح، ليتحدى نفسه، وليؤكد على استعداده لخوض تجارب جديدة.

وكما عبر العداء المغربي عن فائق سعادته بهذا الانجاز ،مبرزا أن المنافسة كانت شرسة.

واوضح زوهير أنه سيواصل العمل للحصول على نتائج مشرفة في التظاهرات في المحافل الدولية القادمة،كما انه سعيد بما حققه في منافسة بطولة إيطاليا.

وأعرب عن تشكراته وامتنانه لكل من ساهم في إنجاح هذه التظاهرة، مضيفا أن اللجنة التنظيمية بذلت مجهودات كبيرة حتى يحقق السباق نجاحا كبيرا، وبالتالي ضمان الاستمرار.

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