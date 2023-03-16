وفاة الطبيب الصيني الذي كشف تستر بلاده على وباء “سارس” في 2003

2023-03-16 / 22:01
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هبة بريس _ وكالات

توفي الجراح الصيني، جيانغ يانبونغ، الذي أبلغ عن إخفاء بلاده لمعلومات بشأن جائحة سارس، عن عمر يناهز الـ91 عاما.

وذكرت وسائل الإعلام الصينية، في هونغ كونغ، بأن الطبيب توفي بالتهاب رئوي في بكين. وتأكد الخبر على لسان عدد من أفراد عائلته وأصدقائه، وفقا لشبكة “بي بي سي” البريطانية.

وتلقى الدكتور جيانغ إشادة كبيرة لأنه أنقذ أرواح الناس، بعدما وجه رسالة، في المراحل الأولى من أزمة سارس عام 2003، كشفت أن المسؤولين في البلاد كانوا يقللون من شأن الخطر. ولكنه وضع في الإقامة الجبرية في بداية الأمر، بسبب جرأته.

وأصاب مرض سارس أكثر من 8 آلاف شخص في العالم، عام 2003، توفي 774 منهم، حسب منظمة الصحة العالمية.

كان الدكتور جيانغ يعمل في مستشفى بكين في أبريل 2003، وصعق عندما سمع وزير الصحة الصيني يقول للناس إن الإصابات بالمرض التنفسي الجديد قليلة جدا.

وقال الطبيب الكبير وقتها إنه يعرف أن أكثر من 100 شخص مصابون بالمتلازمة التنفسية الحادة في المستشفى العسكري وحده.

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