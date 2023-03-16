مطار عربي في المركز الثاني بقائمة أفضل المطارات عالميا

هبة بريس _ متابعة

استعاد مطار شانغي في سنغافورة مكانته في صدارة القائمة السنوية التي تصدرها شركة “سكاي تراكس” لأفضل المطارات في العالم.

وتصدر “سكايتراكس”، وهي شركة متخصصة بتصنيف خطوط الطيران والمطارات، قائمتها السنوية بالاستناد إلى استطلاع رأي المسافرين من جميع أنحاء العالم، حيث يطلب منهم تقييم تجاربهم الكاملة بأي مطار، منذ لحظة تسجيل الوصول إلى المغادرة وما بينهما.

وحل مطار شانغي في سنغافورة في السابق على رأس قائمة “سكايتراكس” لمدة ثماني سنوات متتالية، لكنه تراجع بضعة مراكز بين عامي 2021 و2022، مع انخفاض أعداد المسافرين خلال الجائحة، واحتل مطار حمد الدولي في الدوحة بقطر، الصدارة بدلا منه.

ويضم مطار شانغي شلالا داخليا مذهلا يبلغ ارتفاعه 40 مترا، وحديقة فراشات، وسينما IMAX، إلى جانب أكثر من 280 منفذ بيع بالتجزئة ومطاعم، ما يجعله مثاليا لقضاء الوقت أثناء التوقف.

ونقلت شبكة “سي إن إن” الإخبارية عن بيتر ميللر من “سكايتراكس” القول إن “مطار شانغي يعد في الأساس مطار ترانزيت، وبحسب ملاحظات العملاء، فإن أداء المطار رائعا، لإنه يوفر مجموعة كبيرة من المرافق ووسائل الراحة لجميع أنواع العملاء، سواء كانوا عائلات أو مسافرين من رجال الأعمال أو السياح”.

ويوفر مطار حمد الدولي، الذي حل ثانيا في القائمة لهذا العام، وسائل الراحة المصممة للمسافرين العابرين، بما في ذلك جولات في المدينة، لمن سيقضون أكثر من ثماني ساعات في انتظار رحلتهم المتصلة.

وشملت المراكز الخمسة الأولى في قائمة “سكايتراكس” لهذا العام، كل من مطار طوكيو الدولي، المعروف باسم هانيدا في المركز الثالث، ومطار إنتشون الدولي في كوريا الجنوبية رابعا، ومطار باريس شارل ديغول الدولي في المركز الخامس _. حسب الخرة التي تناولت الموضوع _

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