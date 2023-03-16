الصحراء المغربية.. تعيين فخر الأحسن على رأس بعثة المينورسو

2023-03-16 / 20:45
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هبة بريس _ الرباط

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الخميس، تعيين الجنرال البنغلاديشي فخر الأحسن، على رأس بعثة المينورسو.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، خلال مؤتمره الصحفي اليومي، إن فخر الأحسن سيخلف الجنرال الباكستاني ضياء الرحمن، الذي سيكمل مهمته في نهاية مارس الجاري.

وشغل فخر الأحسن، الذي راكم خبرة على مدى أزيد من 34 سنة، منصب قائد أكاديمية بنغلاديش العسكرية، ومنصب مدير الاستعلامات العسكرية في قيادة أركان جيش بلاده. كما عمل ضمن بعثتين لحفظ السلام في كل من الصومال وجمهورية الكونغو الديمقراطية.

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