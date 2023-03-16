استشهاد أربعة فلسطينيين بينهم قياديان في “القسام

هبة بريس _ وكالات

استشهد 4 فلسطينيين فيما أصيب 23 آخرين بينهم 5 “بحالة خطيرة” الخميس، برصاص الجيش الإسرائيلي في مدينة جنين شمالي الضفة الغربية.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان، بـ “استشهاد 4 فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في جنين، بينهم طفل”.

وأوضحت أن “الشهداء هم: يوسف صالح بركات شريم (29 عاما)، نضال أمين زيدان خازم (28 عاما)، عمر محمد عوادين (16 عاما)، لؤي خليل الزغير (37 عاما)”.

كذلك أشارت الوزارة في بيانها، إلى إصابة 23 آخرين بالرصاص الحي وشظايا الرصاص، بينهم 5 إصابات بجراح خطيرة.

بدورها، أعلنت “كتيبة جنين” التابعة لسرايا القدس الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي، في بيان صحفي عبر قناتها على تلغرام، أن “الشهيد نضال أمين خازم هو أحد القادة الميدانيين الأبطال لكتيبة جنين، والذي ارتقى إثر عملية اغتيال جبانة برصاص قوات خاصة للمستعربين وسط مدينة جنين”.

من جانبها، أعلنت “كتيبة جنين” التابعة لكتائب القسّام الجناح المسلح لحركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، في بيان صحفي عبر قناتها على تلغرام، أن “القيادي فيها الشهيد يوسف شريم، ارتقى في عملية اغتيال وسط جنين برصاص قوة إسرائيلية خاصة”.

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