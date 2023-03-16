تعديل حكومي بالجزائر يطيح بوزير الخارجية رمطان لعمامرة

اسماعيل بويعقوبي - هبة بريس

كشفت الرئاسة الجزائرية ، اليوم الخميس ، عن تفاصيل تعديل حكومي، شمل عددا من الوزارات، أبرزها ابعاد رمطان لعمامرة .

وعيّن عبد المجيد تبون، بموجب هذا التعديل، أحمد عطاف وزيرا للشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، خلفا لسابقه رمطان لعمامرة ، حيث سبق ان شغل عطاف منصب وزير سابق للخارجية الجزائرية، في فترة الرئيس الأسبق اليامين زروال، بين عامي 1996 و1999.

كما أنهيت مهام كمال رزيق كوزير للتجارة وترقية الصادرات، ليعيّن خلفا له الطيب زيتوني. وشمل التعديل أيضا منصب وزارة المالية، الذي وكّل لعبد العزيز فايد، خلفا لسابقه إبراهيم جمال كسالي.

ما رأيك؟ المجموع 1 آراء 1 0