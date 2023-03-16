“الحج والعمرة” .. لارام توفر 61 ألف مقعد وتستأجر 3 طائرات

هبة بريس _ الرباط

أعلنت شركة الخطوط الملكية المغربية عن تعزيز برنامج رحلاتها استعدادا لموسمي العمرة والحج 2023، من خلال توفير أزيد من 61 ألف مقعد، ودعم الأسطول الجوي باستئجار 3 طائرات إضافية.

وأفادت الشركة، في بلاغ، أنها عملت على تعزيز الإمكانيات المادية والبشرية وتعبئة جميع أطقمها من أجل تمكين الحجاج المغاربة من التنقل في أحسن الظروف، كما بادرت إلى وضع برنامج رحلات استثنائي يوفر أزيد من 61 ألف مقعد عبر مئات الرحلات التي تربط عددا من المدن المغربية بكل من جدة والمدينة المنورة.

وبخصوص موسم العمرة لسنة 2023، التي تمتد من 18 مارس إلى 4 ماي 2023، ستوفر “لارام”، حسب البلاغ، 28 ألف مقعد، حيث سيتم تأمين الرحلات عبر طائرات الناقل الوطني، بالإضافة إلى طائرة كبيرة ذات قدرة استيعابية تناهز 436 مقعدا سيتم استئجارها، حيث سيتم برمجة رحلات مباشرة من مدن: الدارالبيضاء والرباط، وطنجة، ووجدة، ومراكش، وأكادير، في اتجاه كل من جدة، والمدينة المنورة.

وبالنسبة للحج، أعلنت الشركة عن تعبئة أطقمها، خلال الفترة الممتدة بين 3 يونيو و22 يوليوز 2023، التي تتزامن مع فترة الذروة لفصل الصيف، حيث يتم برمجة 54 رحلة، كما ستقوم باستئجار طائرتين اثنتين بطاقة استيعابية تناهز 350 مقعدا لكل منهما.

وبالنسبة للطائرات الثلاث المستأجرة، أفادت شركة الخطوط الملكية المغربية أنها عملت على استئجار طائرات مخصصة للرحلات طويلة المدى، من شركات طيران عالمية، مشيرة إلى أن هذه الطائرات تنتمي للجيل الجديد.

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