بحضور ريفالدو والنيبت.. بنسعيد واليعقوبي يترأسان حفل اختتام النسخة الأولى من مسابقات “رباط الشباب”

2023-03-16 / 17:54
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هبة بريس

اختتمت مساء أمس الأربعاء فعاليات النسخة الأولى من مسابقات “رباط الشباب” الذي تنظمه الشركة المحلية “الرباط للتنشيط” بحضور وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بنسعيد ووالي جهة الرباط سلا القنيطرة محمد اليعقوبي ورئيس الجهة رشيد العبدي وعمدة المدينة أسماء أغلالو.

وشهد هذا الحفل، حضور نجوم بارزين من قبيل اللاعب الدولي البرازيلي السابق ريفالدو ونجم المنتخب الوطني سابقا نور الدين النيبت ولاعبة المنتخب الوطني لكرة القدم النسوية غزلان شباك وعدد من الفعاليات الرياضية.

وتهدف هذه المسابقات لمنح الفرصة للشباب لإظهار مواهبهم من خلال مسابقات رياضية وثقافية وفنية. وشملت المسابقات التي امتدت لشهور مختلف أنواع الرياضات والفنون، وشهدت مشاركة مئات الأطفال والشباب من الجنسين بمدينة الرباط.

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