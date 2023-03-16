وجدة .. أكاديمية جهة الشرق للتربية والتكوين تحتفي بالذكرى 20 للمبادرة الملكية لتنمية الجهة

هبة بريس : وجدة

احتفاء بالذكرى 20 لإطلاق صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده للمبادرة الملكية لتنمية جهة الشرق، وتنزيلا لمقتضيات القانون الإطار 17-51 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وتماشيا مع الأهداف الاستراتيجية لخارطة الطريق 2022-2026، خاصة الالتزام 12 الذي يروم تنمية الأنشطة الموازية والرياضية، ترأس والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة أنجاد يومه الأربعاء 15 مارس الجاري بساحة 09 يوليوز بمدينة وجدة، فعاليات الحفل الختامي لشرقيات الرياضة، وقد كان الوالي مرفوقا بيوسف بلقاسمي رئيس الجامعة الإفريقية للرياضة المدرسية ونائب رئيس الاتحاد الدولي للرياضة المدرسية، و محمد ديب مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشرق،و ممثلة مجلس جهة الشرق، و رئيس مجلس عمالة وجدة أنجاد، و رئيس جماعة وجدة، والمديرين الإقليميين بالجهة، و رؤساء الأجهزة الأمنية، ورؤساء الأقسام والمصالح بالأكاديمية والمديريات التابعة لها، وممثلي المصالح اللاممركزة، وأعضاء المجلس الإداري للأكاديمية، و ممثلي التعليم الخصوصي، ورؤساء العصب المعنية، وفعاليات تربوية ورياضية.

وبعد تحية العلم بالنشيد الوطني، أعطى الوالي انطلاقة السباق على الطريق 3 كلم، بعدها قام الوفد الرسمي بزيارة الورشات الرياضية المنظمة على هامش السباق، وتتويج الفائزات والفائزين في مسابقات ألعاب القوى ورياضات الجيدو والتايكواندو والكراطي والبادمينطون وكرة السلة المصغرة، والمتوجات والمتوجين في السباق على الطريق.

بعد ذلك، توجه الوالي رفقة الوفد الرسمي إلى ثانوية عمر بن عبدالعزيز التـــــــأهيلية بالمديرية الإقليمـيــــة بوجدة أنجاد، حيث كــــان في استقبالهم المدير الإقليمي مرفوقا برؤساء المصالح و مدير المؤسسة والطاقم التربوي والإداري، وقد اطلع الوفد على الورشات الفنية واللغوية والثقافية والبيئية والاجتماعية والرياضية التي تتوفر عليها المؤسسة، وكذا مختلف الأنشطة المنظمة بالأقسام التحضيرية. كما تم تتويج الفرق الفائزة في دوري كرة القدم المنظم بهذه المناسبة وتهنئة المؤسسة لنيل فريقها لكرة القدم النسوية -فئة أقل من 18 سنة- البطولة الوطنية المدرسية لكرة القدم إناث التي احتضنت نهائياتها مدينة العيون يوم 13 مارس الجاري.

بعدها، أشرف الوالي رفقة الوفد الرسمي على إعطاء انطلاقة تهيئة ملعب الروكبي (الروك) بمدينة وجدة، حيث سيتم تعشيب أرضية الملعب الرئيسي بالعشب الطبيعي على مساحة اجمالية تقدر ب 8200 متر مربع، وكذا ملعب التداريب بالعشب الاصطناعي على مساحة اجمالية تقدر ب 6071 متر مربع، إضافة إلى تأهيل المدرجات وتغطيتها وفتح مدخل رئيسي وتجديد المستودعات والمصحة والمتحف والمرافق الصحية من أجل المساهمة في تطوير رياضة الروكبي بالمدينة وتوسيع قاعدة الممارسات والممارسين.

وفي الأخير تم تتويج الفرق الفائزة في دوري الروكبي المنظم بهذه المناسبة.

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