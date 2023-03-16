تم إلغاء العروض بسبب موعد الفيزا.. دنيا بوطازوت توجه صرخة للمسؤولين
تقاسمت الفنانة المغربية دنيا بوطازوت مع متابعيها بمنصات التواصل الاجتماعي، معاناتها وفرقتها المسرحية مع مواعيد الفيزا.
و استنكرت المتحدثة ذاتها، الصعوبات و العراقيل التي باتت تواجه المواطنين المغاربة أثناء عملية طلب موعد الفيزا، و استغلال جيوبهم من طرف بعض “السماسرة”.
و في هذا الصدد، قالت بوطازوت :“مصيبة وكارثة وما عرفتش واش المسؤولين فراسهم ولا ما فراسهمش..واعباد الله رونديفو ديال الفيزا ولى كيتباع بمليون وبمية ألف، إينا قانون وإينا شرع عطاهم هاد الحق من نهار دارو هاد لاجونسات كلشي ولى كارثة”.
وواصلت قائلة :”باش نوضح ليكم اكثر وتفهمو الفيزا للفرقة المسرحية ديالي…..واش اعباد الله العشرات من العروض تلغات لينا بسباب رونديفو… يجب إعادة النظر ف هاد القضية ديال الرونديفوات”.
و في سياق منفصل، من المرتقب أن تطل الفنانة المغربية على جمهورها خلال شهر رمضان، وذلك من خلال مشاركتها في الجزء الثاني من مسلسل “لمكتوب”.
2 تعليقات
Est alors !!visa ou pas , …c’est pas parce que, ” boutazout, ou ohana”
Continu à bouffer l’argent des contribuables , “انا روندفوات”تهريب العملة عاقو بيكوم
Déjà tes pièces de théâtre ne méritent pas l exportation
Le problème du visa c un grand sujet depuis la guerre de l Ukraine Europe est en chute ne peut même pas subvenir aux
besoins de ces sujets
L avenir dans notre Maroc le bâtir honnêtement sans les smasrias les sheikhates les pseudo homme