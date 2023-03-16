أخنوش يستقبل الرئيسة المديرة العامة لهيئة تحدي الألفية

هبة بريس

استقبل رئيس الحكومة عزيز أخنوش، يوم الخميس 16 مارس 2023 بالرباط، أليس ألبرايت (ALICE ALBRIGHT)، الرئيسة المديرة العامة لهيئة تحدي الألفية، التي تقوم بزيارة عمل إلى المغرب بمناسبة اختتام برنامج “الميثاق الثاني”، حيث ترأسا معا حفل الاختتام.

وخلال اللقاء شكر رئيس الحكومة هيئة تحدي الألفية والحكومة الأمريكية لما تقدمانه من دعم تنموي للمملكة، من خلال استفادتها من برنامجين للتعاون (الميثاق الأول والميثاق الثاني)، مؤكدا تطلع المغرب إلى تعزيز هذه الشراكة وتمتينها من خلال استشراف سبل ترصيد النتائج الإيجابية التي تم تحقيقها والمقاربات المبتكرة والممارسات الجيدة التي تم اعتمادها برسم البرنامجين.

وأوضح أن “الميثاق الثاني”، هو تجسيد لهذه الشراكة الاستراتيجية، بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية، باعتباره حافزا للتنمية يجمع بين الاستثمارات لتأهيل البنيات التحتية للقطاعات الاستراتيجية لبلادنا، وبين الإصلاحات المؤسساتية والهيكلية التي انخرطت فيها المملكة، ‏بقيادة جلالة الملك نصره الله.

وشكل اختتام برنامج “الميثاق الثاني” فرصة للوقوف على ما تم تحقيقه من منجزات مهمة برسم هذا البرنامج، حيث رُصِدَ له غلاف مالي ناهز 460 مليون دولار كدعم من هيئة تحدي الألفية الأمريكية، بالإضافة إلى مساهمة من الحكومة المغربية فاقت قيمتها 120 مليون دولار، وهو ما يناهز ضعف العتبة المحددة في 15% من المساهمة الأمريكية.

جدير بالذكر أن برنامج “الميثاق الثاني”، الذي انطلق سنة 2017، سينتهي بحلول 31 مارس 2023، طبقا لمقتضيات الاتفاقية المبرمة مع هيئة تحدي الألفية الأمريكية. وفي هذا الصدد، فقد صدر المرسوم بقانون المتعلق بحل وتصفية وكالة حساب تحدي الألفية- المغرب، طبقا لمقتضيات القانون المنشئ لها على أن تستكمل عملية تصفية المؤسسة بحلول 29 يوليوز 2023.

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