أخنوش: نعتز بإعلان الملك الترشح الثلاثي لاحتضان المونديال

2023-03-16 / 15:48
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هبة بريس

أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الخميس 16 مارس بالرباط، أن ترشح المغرب بشكل مشترك مع إسبانيا والبرتغال ‏لتنظيم كأس العالم 2030 يعد تكريسا لـ”صفحة جديدة من التعاون ‏والشراكات”.

وخبر أخنوش في كلمته الافتتاحية لأشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس، عن اعتزازه بإعلان العاهل المغربي عن هذا الترشيح ‏الثلاثي الذي “يحمل عنوان الربط بين إفريقيا وأوروبا وتكريسا لصفحة جديدة من التعاون ‏والشراكات”.

كما قدم رئيس الحكومة تهانيه إلى الملك محمد السادس، على إثر منح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم لجلالته جائزة التميز، التي تتوج الإنجازات الاستثنائية برسم سنة 2022.

ونوه في هذا الصدد، بالتقدم المهم الذي عرفته الرياضة بالمملكة بفضل العناية التي يوليها الملك محمد السادس لهذا القطاع.

وجدد أخنوش التأكيد على انخراط الحكومة في هذه الدينامية التي تعرفها المملكة تحت قيادة الملك محمد السادس.

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