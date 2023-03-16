الحكومة: 9.4 من منخرطي الرميد سابقا لا يؤدون شيئا ل”CNSS”

2023-03-16 / 15:01
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هبة بريس - الرباط

أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، أن 9.4 من منخرطي نظام الرميد سابقا، لا يؤدون اليوم شيئا للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لأن الحكومة من تؤدي مكانهم.

وقال بايتاس في كلمته بالندوة الصحفية التي إعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس، أن “هذه الفئة يستفيدون من الاستشفاء في المستشفيات العمومية بالمجان وبالقطاع الخاص مثلهم مثل الأجراء”، داعيا عدد منهم الى تسوية وضعيتهم بالصندوق.

وأضاف بايتاس قائلا “دابا الناس اللي كيشتاغلو خاص يأديو واللي فوضعية هشاشة أو كانوا فالرميد كاعما غادي يأديوا أي شيء لأن الحكومة ستتكلف بالأداء.”

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تعليق واحد

  1. العديد من المواطنين الدين كانو يتوفرون على بطاىق راميد سارية المفعول تم تحويلهم ل CNSS و يجب عليهم تادية الاشتراك و تادية مصاريف الكشف في انتضار استرجاع نسبة منها يجب عليكم كصحافة توعية الناس و البحت عن الحقيقة بعيدا عن الارقام الرنانة.

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