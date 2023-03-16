الحكومة عن تصدير المنتجات الفلاحية: “الأولوية للسوق الوطنية”

هبة بريس - لبنى أبروك

علق الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، عن امكانية تصدير المنتجات الفلاحية للخارج.

وقال بايتاس في كلمته بالندوة الصحفية التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس “أكدت غير ما مرة أن الاولولية للسوق الوطنية، وأن تكون المنتوجات بوفرة بالأسواق وبأسعار في متناول الجميع”.

وأضتف بايتاس قائلا “ميمكنش حنا على أبواب رمضان ونعطيو الأفضلية لأسواق أخرى..السوق الوطنية عندها الأولوية، ونهار تبدا المنتوجات تكون بشكل كافي انذاك يمكن أن نفكر في التصدير”

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