بسبب الكاميرا الخفية..الشوبي يهاجم القناة الثانية
نجلاء مزيان
طرح الفنان المغربي محمد الشوبي تساؤلا حول إمكانية استبدال برنامج “الكاميرا الخفية” الذي يتم عرضه على القناة الثانية كل رمضان، بالفوازير.
و نشر الفنان المغربي تدوينة عبر حائطه الفايسبوكي، ينتقد من خلالها منتج برنامج “مشيتي فيها”،واصفا إياه بمدلل القناة.
و قال الشوبي عبر ذات المنصة:” ماذا لو استبدلت القناة الثانية تفاهة مشيتي فيها المفبركة، التي لم تعد تنطلي على أحد، بالفوازير وتمنحها لنفس المنتج المدلل، لقد سئمنا من هذه التفاهة”.
هذا و قد تفاعل العديد من رواد منصات التواصل الاجتماعي عبر التعاليق مع منشور الشوبي، منقسمين بين مؤيد و معارض.
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3 تعليقات
هههه الكاميرا الخفية. مشييييتي فيها. وباراكا من الضحك على الناس انها كاميرا مفبركة ومعدة سلفا.
انها تفاهة كيحط الفنان راسو فيها هاد الانتاج يوفره اعمال جيدة ومفيدة
انها تفاهة كبيرة كيحط الفنان راسو فيها *