بسبب الكاميرا الخفية..الشوبي يهاجم القناة الثانية

2023-03-16 / 15:09
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نجلاء مزيان

طرح الفنان المغربي محمد الشوبي تساؤلا حول إمكانية استبدال برنامج “الكاميرا الخفية” الذي يتم عرضه على القناة الثانية كل رمضان، بالفوازير.

و نشر الفنان المغربي تدوينة عبر حائطه الفايسبوكي، ينتقد من خلالها منتج برنامج “مشيتي فيها”،واصفا إياه بمدلل القناة.

و قال الشوبي عبر ذات المنصة:” ماذا لو استبدلت القناة الثانية تفاهة مشيتي فيها المفبركة، التي لم تعد تنطلي على أحد، بالفوازير وتمنحها لنفس المنتج المدلل، لقد سئمنا من هذه التفاهة”.

هذا و قد تفاعل العديد من رواد منصات التواصل الاجتماعي عبر التعاليق مع منشور الشوبي، منقسمين بين مؤيد و معارض.

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‫3 تعليقات

  1. هههه الكاميرا الخفية. مشييييتي فيها. وباراكا من الضحك على الناس انها كاميرا مفبركة ومعدة سلفا.

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