بايتاس عن وجود مواد مسرطنة بالتمور الجزائرية: “جميع المواد التي تدخل للبلاد تخضع للمراقبة”
هبة بريس - الرباط
رد الناطق الرسكي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، عن الأخبار المتداولة بخصوص وجود مواد مسرطنة في التمور الجزائرية.
وأكد بايتاس في كلمته بالندوة الصحفيا التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس، أن جميع المنتجات الغذائية التي تدخل للمغرب تخضع للمراقبة.
وأضاف بايتاس، أن المكتب الوطني لسلامة المنتجات الغذائية، يتحمل مسؤولية مراقبة للمنتجات الغذائية، مشددا على أن سلامة وصحة المواطن تبقى الأساس.
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6 تعليقات
والقرقوبي لي تيدخل حتى هو يخضع للمراقبة
لا نريد المنتوجات الخرائرية. لا نريد سلعة الأعداء.
امنعوا دخول التمور والى ما ذلك. لا تثقوا في الأعداء
واسي باياس قطع أنبوب الغار الجزائري المار من المغرب لدرجة انهم توهبوا كما معروف عنهم بمرض الأوهام على اننا سوف نستعمل الحطب التدفئة في البرد وأننا سنعاني من قساوة البرد…. والان تدخلون لنا تمور ممنوعة في أوربا لاسيما فرنسا لان تعرف مكانها التي كانت تقوف بجواره بتجارب نووية. زيادة الصحافي الجزائري الذي كتب عن تلك التمور بأنها يوجد بها مواد خطيرة على صحة الإنسان. والذي ادخله نظامهم للسجن عن هذا التصريح….
الحدود مغلقة (هراء) فكيف تغزو هاته التمور الغير صحية الأسواق المغربية و بكثرة، لدينا تمور تكفي الاستهلاك الذاتي و بجودة ممتازة،
بكل صراحة التمور المغربية افضل بكثير من حيث الجودة من تمور عبد المجيد حشاكم .اتمنى زيادة إنتاج التمور المغربية بكثرة للاكتفاء الذاتي ومن بعد التصدير ان شاءالله.
الحكومات المغربية جميعها لا تغني ولا تسمن من جوع مكاين غير الكدوب اش من مراقبة تيقول هاد العوج هههههههههههه الشعب و المسؤولين ميكروب منافقين