أسواق سوس ماسة .. إستمرار ارتفاع اسعار انواع من الخضر
لازالت عدد من أصناف الخضر بأسوق سوس ماسة، تشهد تصاعد في أسعارها.
ومن ضمن الخضر التي عرفت ارتفاع في سعرها، الطماطم والفلفل الاخضر والبصل في أسواق الجملة، وضعية أرجع أسبابها مهنيون الى التقلبات المناخية التي تشهدها مناطق الجهة .
وفيما يلي أثمان الخصر والفواكه ليوم الخميس :
– البطاطس: ما بين 9 دراهم 10 درهم
– البصل : 14 درهم زيادة 3 دراهم
– الطماطم : 8 دراهم / كلغ .
– الفلفل: 10 دراهم.. خضراء / و الحمراء 23 درهم
– الجزر : 5 درهم ل/ كلغ ن
– الباذنجان: ما بين 9 الى 10 درتهم / كلغ بقي في نفس الثمن
– الخيار: 8 دراهم / كلغ بقية في نفس الثمن
-القرع الأخضر: 8 درهم / كلغ ناقص أربعة دراهم
– القرنبيط (شيفلور) : 8 دراهم / للوحدة. ناقص درهم
– الفول الأخضر : 8درهم / كلغ ناقص درهمان
– القزبر: درهم / للوحدة ناقص 50 سنتيم
– اللفت: الابيض 4 دراهم والاصفر 7 دراهم / كلغ …ناقص درهمان
– اللوبيا : من 20 درهم الى 16درهم
– الجلبانة : 15 درهم زيادة درهم
– الكرنب: 4 دراهم / للوحدة زيادة درهنان
– الفلفل الحار : 20 درهم الاحمر / الاخضر 10 دراهم كلغ
– الباربا: 4 درهم / كلغ. ناقص درهم
– اليقطين (القرع الأحمر) : 8 درهم الرومية / كلغ ….القرع البلدي 10 درهم
– البقدونس: درهم / الحزمة
– الكرفس: درهمان ونصف / الحزمة
– النعناع: بين 1 و 50ر1 درهم / الحزمة
– أسعار للفواكه بالتقسيط
– التفاح المحلي الاحمر: 16 درهم / كلغ والابيض 13درهم
– التفاح المستورد: 23 درهم / كلغ
– الموز المحلي: ما بين 8 و 9 دراهم / كلغ بالجملة
– الموز المستورد: 20 درهم / كلغ
– البرتقال: 8 دراهم / كلغ
– الحامض: بين 8 دراهم / كلغ …
– الإجاص: بين 20 الى 23درهم / كلغ
– الأفوكادو: ما بين 38/ كلغ
– الأناناس: 20 درهم / كلغ
– مانجو: 23 درهم / كلغ….
– كيوي: 23درهم / كلغ
– الباباي: بين 13 و 15 درهم / كلغ
– الفراولة: 16 درهم/كلغ
10 تعليقات
لآ حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الخضر والفواكه والدواجن والقطاني وووووو وووووووو وغيرها لازالت مستمرة في الإرتفاع وربما على صعيد المملكة ولحد الآن الحكومة لم تتدخل وتراعي الحالة المسكين الذي طالما عانى من الزمن ولقمة العيش..
جيوب المواطنين فارغة والحكومة لاتهتم نحن مقبلين على شهر رمضان المبارك فكيف يعقل أن المواد الغذائية الأساسية الضرورية للحياة وكذا الخضر والفواكه والدواجن والقطاني وووووو وووووووو وغيرها لازالت في إرتفاع مهول في الأسعار ..
إن الهم يضحك ، المسكين لم يصل إلى تناول البطاطس والبصل التي كانت الأكلة الرئيسية عنده والآن بهذه الأسعار لم يستطيع شراؤها اما الفواكه فالمواطن البسيط يشم رائحتها في الاسواق فقط ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
أنتم لا تعلمون أن الطبقة الفقيرة والكادحة والمقهورة والبسيطة لا تكفيها اجرتها الشهرية فجل المواطنين يعيشون بالقروض من أجل المعيشة ولا سيما ونحن مقبلين على شهر رمضان المبارك فكيف يعقل ان يتم الشهر بدون مصاريف..
نطالب الحكومة في الزيادات في الأجور والمعاشات إذا استمرت هذه الارتفاعات في المواد الغذائية الأساسية والخضر والفواكه والدواجن والقطاني وووووو وووووووو وغيرها. حتى يستطيع المواطن المغربي البسيط استهلاكها.
يجب على اللجنة الخاصة بمراقبة المواد الغذائية الأساسية الضرورية للحياة وكذا الخضر والفواكه والدواجن والقطاني أن تقوم بمراقبة لائحة الأسعار والجودة..
يجب على الحكومة أن تضع حدا لهذا الأسعار الملتهبة ومراعاة الحالة الصعبة الراهنة التي يعيشها المجتمع المغربي حالياً وبالاخص في شهر رمضان المبارك الذي كل واحد يلغي بلغاه…
بفعل انها مأساة الحياة وتصارع مع الزمن ولقمة العيش فكيف يعقل الخضر والفواكه والدواجن والقطاني لازالوا في إرتفاع مهول ولا أحد يحرك ساكنا الكل يجري وراء مصالحه والمواطن البسيط هو من يدفع الثمن …
أين هو دعمكم لنا من أجل تخطي هذه الأزمة المعيشية الصعبة الراهنة التي يعيشها الشعب المغربي حالياً ؟؟؟ سؤال يتطلب إجابته وعدم السكوت عليه …
إذا قمنا بالمقارنة مع بعض الدول فنلاحظ ان الأسعار الخضر والفواكه والدواجن والقطاني والمحروقات ووووووووووو وغيرها في المغرب فهي اثمنة غير مناسبة بالنسبة للمواطن المغربي البسيط الذي يتقضى أجور بسيطة لا تكفيه في معيشته الشهرية أما بالنسبة لبعض الدول فهى مناسبة مع اجورهم والفاهم يفهم هههههههههههه.