أسواق سوس ماسة .. إستمرار ارتفاع اسعار انواع من الخضر

ع اللطيف بركة : هبة بريس

لازالت عدد من أصناف الخضر بأسوق سوس ماسة، تشهد تصاعد في أسعارها.

ومن ضمن الخضر التي عرفت ارتفاع في سعرها، الطماطم والفلفل الاخضر والبصل في أسواق الجملة، وضعية أرجع أسبابها مهنيون الى التقلبات المناخية التي تشهدها مناطق الجهة .

وفيما يلي أثمان الخصر والفواكه ليوم الخميس :

– البطاطس: ما بين 9 دراهم 10 درهم

– البصل : 14 درهم زيادة 3 دراهم

– الطماطم : 8 دراهم / كلغ .

– الفلفل: 10 دراهم.. خضراء / و الحمراء 23 درهم

– الجزر : 5 درهم ل/ كلغ ن

– الباذنجان: ما بين 9 الى 10 درتهم / كلغ بقي في نفس الثمن

– الخيار: 8 دراهم / كلغ بقية في نفس الثمن

-القرع الأخضر: 8 درهم / كلغ ناقص أربعة دراهم

– القرنبيط (شيفلور) : 8 دراهم / للوحدة. ناقص درهم

– الفول الأخضر : 8درهم / كلغ ناقص درهمان

– القزبر: درهم / للوحدة ناقص 50 سنتيم

– اللفت: الابيض 4 دراهم والاصفر 7 دراهم / كلغ …ناقص درهمان

– اللوبيا : من 20 درهم الى 16درهم

– الجلبانة : 15 درهم زيادة درهم

– الكرنب: 4 دراهم / للوحدة زيادة درهنان

– الفلفل الحار : 20 درهم الاحمر / الاخضر 10 دراهم كلغ

– الباربا: 4 درهم / كلغ. ناقص درهم

– اليقطين (القرع الأحمر) : 8 درهم الرومية / كلغ ….القرع البلدي 10 درهم

– البقدونس: درهم / الحزمة

– الكرفس: درهمان ونصف / الحزمة

– النعناع: بين 1 و 50ر1 درهم / الحزمة

– أسعار للفواكه بالتقسيط

– التفاح المحلي الاحمر: 16 درهم / كلغ والابيض 13درهم

– التفاح المستورد: 23 درهم / كلغ

– الموز المحلي: ما بين 8 و 9 دراهم / كلغ بالجملة

– الموز المستورد: 20 درهم / كلغ

– البرتقال: 8 دراهم / كلغ

– الحامض: بين 8 دراهم / كلغ …

– الإجاص: بين 20 الى 23درهم / كلغ

– الأفوكادو: ما بين 38/ كلغ

– الأناناس: 20 درهم / كلغ

– مانجو: 23 درهم / كلغ….

– كيوي: 23درهم / كلغ

– الباباي: بين 13 و 15 درهم / كلغ

– الفراولة: 16 درهم/كلغ

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