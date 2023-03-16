رئيس الاتحاد الليبي: الترشح المغربي المشترك لتنظيم مونديال 2030 قوي للغاية

هبة بريس

أكد رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم، عبدالحكيم الشلماني، أن الترشح المشترك بين المغرب وإسبانيا والبرتغال لاستضافة مونديال 2030 “قوي للغاية”، مؤكدا دعمه الكامل لهذا الترشيح التاريخي.

وقال الشلماني، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، ” تلقينا ببالغ السرور إعلان الملك محمد السادس عن ترشح المغرب بشكل مشترك مع البرتغال وإسبانيا لاستضافة كأس العالم 2030، مضيفا “أن هذا الترشيح المشترك غير المسبوق قوي للغاية وسنكون في طليعة الداعمين له”.

وأضاف رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم أن هذا الترشيح المشترك سيكون الأوفر حظا لنيل شرف تنظيم كأس العالم 2030، بالنظر للمكانة التي تحظى بها البلدان الثلاثة داخل الاتحاد الدولي لكرة القدم، وكذا البنيات التحتية ذات الجودة العالية التي تتوفر عليها.

من جهة، أخرى أعرب الشلماني، وهو أيضا رئيس اتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم، عن سعادته بتتويج الملك محمد السادس بجائزة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم للتميز لسنة 2022، تقديرا لمجهوداته من أجل النهوض بكرة القدم المغربية والإفريقية، مشيدا في هذا السياق بالإنجازات الاستثنائية التي حققتها كرة القدم المغربية في السنوات القليلة الماضية، ولاسيما بلوغ المنتخب المغربي للدور نصف النهائي لكأس العالم 2022 بقطر.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0