موهبة مغربية تتالق بالدوري الإيطالي.. تحت المجهر في انتظار الحسم

عبد اللطيف الباز / هبة بريس

تخرج يونس جابريالي الهلالي من مدرسة شبان نادي ميلان الإيطالي، حيث لعب لفائدة جميع فرق الفئات السنية قبل أن يتم تصعيده للفريق الأول خلال الموسم الحالي.

وينحدر والد الهيلالي من مدينة الفقيه بن صالح، ووالدته إيطالية.

وظهر الموهبة المغربية بشكل رائع بالدوري الإيطالي ، مما جعله محل إشادة كبيرة من قبل الملاحظين والمتابعين الشأن الكروي. ويعتبر يونس الهلالي أحد اللاعبين الصاعدين في تشكيلة ميلان، حيث بدأ بالظهور منذ أشهر، وهو لاعب متعددّ المراكز والأدوار في خط الهجوم.

وشارك النجم المغربي حتى الآن في في العديد من المبارايات الأوروبية، مسجلا أهداف ، وقع هدف التأهل لنادي ميلان الثلاثاء الماضي على حساب نادي أتليتكو مدريد. وذلك رغم لعبه كصانع ألعاب متقدم، وليس كرأس حربة صريح.

وعلى المستوى الدولي، فإن الاتحاد الإيطالي يعول كثيرا على اللاعب ليكون أحد نجوم منتخبه مستقبلا.

وكشفت مصادر خاصة لموقع “هبة بريس “، لم يتلقى حتى الآن أي اتصال من الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، مع العلم أنه يملك الحق في المشاركة ومستعد لحمل القميص الوطني في حالة تم استعداؤه.

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