آيت الطالب يعرض رؤية وزارته الاستراتيجية للسّلامة والحماية من الحريق داخل المنشآت الصحية

هبة بريس

تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية المتعلقة بالإصلاح الجذري للمنظومة الصحية الوطنية وتأهيلها بما يضمن التنزيل الفعلي لورش الحماية الاجتماعية، وفي إطار دينامية التحوّل الجديدة التي يشهدها قطاع الصحة والحماية الاجتماعية، وإعادة هيكلة وتجهيز المؤسسات الصحية، ترأس وزير الصحة والحماية الاجتماعية، البروفيسور خالد ايت طالب، الملتقى الأول للجنة المركزية لأنظمة السلامة والحماية من الحريق في المنشآت الصحية العمومية، يومه الخميس 16 مارس 2023، بقصر المؤتمرات أبي رقراق- سلا.

وقد كان هذا الملتقى مناسبة لعرض الرؤية الاستراتيجية للوزارة والخاصة بالسلامة داخل المؤسّسات الصحية، والمستخلصة من توصيات تقرير رصد وتقييم المخاطر الذي همّ عيّنة مُشكَّلة من أزيد من 170 مؤسّسة صحية بمختلف أصنافها على مستوى الجهات الاثنتا عشر بالمملكة، مع تتبع خطط الطوارئ بها والذي أنجزته لجنة مركزية يرأسها خبير في تدبير المخاطر.

وتروم هذه الاستراتيجية الجديدة المعلنة، تعزيز قدرات قطاع الصّحّة والحماية الاجتماعية للحدّ من المخاطر النّاجمة عن تسرّب أو اشتعال أو انفجار محتمل داخل مختلف المصالح الصحية عبر التّراب الوطني، وتقييمها والسيطرة عليها، تماشيا في ذلك مع متطلّبات الصّحّة والسّلامة المهنية، وكذا بُغية تهيئة بيئة عمل آمنة وسليمة لمرتادي المرفق العام الصّحي والمهنيين على حدّ سواء، بموازاة تحقيق الجاهزية المطلوبة على مدار السّاعة وحماية الأرواح والممتلكات، مع وضع خطة ناجعة لفرض انضباط المشاريع الجارية والمستقبلية بالقطاع لهذا النّوع من المعايير طبقا لأفضل الممارسات المتعارف عليها في هذا الشأن.

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