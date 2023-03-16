طنجة ..كورال ابن الآبار يبدع اغنية “مدرسة التحدي”

هبة بريس - مكتب طنجة

بمشاركة أزيد30 تلميذ وتلميذة من اعضاء النادي الموسيقي لاعدادية ابن الآبار، اطلق كورال ابن الآبار ابداعا فنيا تربويا تحت عنوان ” مدرسة التحدي”مساهمة منه في إطار الاحتفاء بنهاية مشروع تحدي الالفية ومشروع المؤسسة المندمج .

“مدرسة التحدي” اغنية تربوية من كلمات ايمن خضور ، الحان وتوزيع اسامة العوامي، وانتاج الاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين طنجة تطوان الحسيمة، تم تسجيلها عبر الفيديو كليب بمدينة شفشاون

وتتناول الاغنية رؤية التلميذ المغربي للمدرسة المغربية من خلال ثانوية التحدي، والتغني بالتحولات القيمة التي تعرفها المدارس المغربية، كما يعد هذا المنتوج الابداعي تحولا في مسار المدرسة العمومية المغربية والتي صارت اليوم منارة لتهذيب الاذواق واغناء الريبيرتوار الموسيقي التربوي بانتاجات جديدة.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0