بتنسيق مع “الديستي”.. إيقاف 3 أشخاص وحجز كمية من المخدرات

2023-03-16 / 09:13
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هبة بريس

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مراكش بتنسيق مع نظيرتها بالرباط، بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، زوال أمس الأربعاء 15 مارس الجاري، من توقيف ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 30 و38 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية والتزوير واستعماله وإصدار شيكات بدون رصيد.

وحسب المعلومات الأولية للبحث، فقد تم توقيف المشتبه بهم في حالة تلبس بحيازة وترويج المخدرات، كما أوضحت إجراءات التنقيط بقاعدة بيانات الأشخاص المطلوبين أنه أحدهم، وهو المشتبه فيه الرئيسي، يشكل موضوع العديد من مذكرات البحث الصادرة في حقه على الصعيد الوطني من طرف مصالح الشرطة بالرباط، للاشتباه في تورطه في قضايا التزوير واستعماله وإصدار الشيكات بدون رصيد.

كما أسفرت عملية التفتيش المنجزة في هذه القضية عن العثور بحوزة المشتبه فيهم على 325 غراما من مخدر الكوكايين و882 قرص مهلوس من نوع إكستازي، علاوة على حجز كيلوغرام و950 غراما من مخدر الشيرا، وثلاث سيارات خفيفة ومبلغ مالي يشتبه في كونه من متحصلات هذا النشاط الإجرامي.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وكذا توقيف باقي المتورطين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

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‫13 تعليقات

  7. على جميع الشباب الابتعاد عن هاته الآفة الخطيرة التي تهدد مستقبل هم وصحتهم…

  11. على المحكمة ان توقع اقسى العقوبات على المجرمين الذين خربوا البلاد وشبابها واصبح ا اغنياء على ظهور البسطاء والفقراء

  12. على السيد وكيل الملك ان ينزل اقسى العقوبات على المجرمين الذين يتاجرون في السموم ويخربون البلاد والعباد ويغتنون على ظهورهم المجتمع اصبح كله مدمن على المخدرات

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