طقس الخميس.. جو حار بعموم مناطق المملكة
تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الخميس، أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار نسبيا بكل من داخل الأقاليم الجنوبية وسوس وبالسهول الوسطى، مع تشكل كتل ضبابية فوق السهول الأطلسية والواجهة المتوسطية.
كما سيلاحظ تسجيل هبات لرياح معتدلة إلى قوية نوعا ما محليا بالسواحل الجنوبية، بجنوب المنطقة الشرقية وبالجنوب الشرقي، فضلا عن تناثر حبات من الغبار محليا داخل الأقاليم الجنوبية، جنوب المنطقة الشرقية وبالجنوب الشرقي.
وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 04 و 10 درجات بمرتفعات الأطلس، وما بين 08 و 12 درجات بالمنطقة الشرقية، وما بين 17 و 24 درجة بأقصى الجنوب وستكون ما بين 11 و 16 درجة في ما تبقى من المناطق الأخرى.
أما درجات الحرارة خلال النهار، فستشهد ارتفاعا بالمنطقة الشرقية وانخفاضا بباقي أنحاء المملكة.
وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وبباقي السواحل.
10 تعليقات
اللهم اسقينا الغيث النافع..
حل فصل الربيع والطبيعة تتزين بمناظر جميلة وهي بحاجة ماسة للمطر..
نتمنى ان تمطر علينا السماء في الأيام القادمة..
قوله تعالى:« وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ» ..
الأقاليم الجنوبية عرفت تساقطات ثلجية كثيفة لاول مرة..
اللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ..
اللهم اسقينا من فضلك يارب العالمين..
انتعاش لحقينة السدود والفرشة المائية..
نسبة ملئ السدود تجاوزت 85٪ الحمد الله..
الحمد لله على نعمه التي لا تعد ولا تحصى..