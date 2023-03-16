طقس الخميس.. جو حار بعموم مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الخميس، أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار نسبيا بكل من داخل الأقاليم الجنوبية وسوس وبالسهول الوسطى، مع تشكل كتل ضبابية فوق السهول الأطلسية والواجهة المتوسطية.

كما سيلاحظ تسجيل هبات لرياح معتدلة إلى قوية نوعا ما محليا بالسواحل الجنوبية، بجنوب المنطقة الشرقية وبالجنوب الشرقي، فضلا عن تناثر حبات من الغبار محليا داخل الأقاليم الجنوبية، جنوب المنطقة الشرقية وبالجنوب الشرقي.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 04 و 10 درجات بمرتفعات الأطلس، وما بين 08 و 12 درجات بالمنطقة الشرقية، وما بين 17 و 24 درجة بأقصى الجنوب وستكون ما بين 11 و 16 درجة في ما تبقى من المناطق الأخرى.

أما درجات الحرارة خلال النهار، فستشهد ارتفاعا بالمنطقة الشرقية وانخفاضا بباقي أنحاء المملكة.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وبباقي السواحل.

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