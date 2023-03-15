بناء فنادق وفتح خطوط للتعاون…تفاصيل زيارة عمل عمدة فاس للسنيغال

2023-03-15 / 23:56
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هبة بريس _ فاس

كشف طارق الودغيري، نائب رئيس مجلس عمالة فاس و مستشار عمدة ذات المدينة، عن برنامج الزيارة التي قام بها الأخير لمدينتي تيواوان ومدينة دكار بدولة السنيغال، بحر هذا الأسبوع.

وقال طارق الودغيري خلال تدوينة نشرها على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، أن عمدة مدينة فاس استهل الزيارة لكلية الطب بمدينة دكار مرفوقا بالسيد عميد الكلية والسيد (بالا سامبا) عمدة (بوان أوو) حيث أكمل السيد العمدة مع هذا الأخير بمقر جماعة ( بوان أوو ) المباحثات في عدة مجالات والتي كانت قد بدأت بمقر جماعة فاس السنة الماضية، وبعد ذلك كانت زيارة العمدة لمدينة تيواوان حيث كان في استقباله عمدة المدينة وقاما بزيارة أكبر مسجد بمدينة تيواوان، (مسجد في طور الإنجاز).

وكشف الودغيري، أنه ومن بين الأعمال التي تحدث عنها الطرفين، بناء فنادق جديدة بمدينة فاس لاستقبال موريدي الطائفة التيجانية الذي وصل عددهم حول العالم 200 مليون هذه السنة، بحيث تعهد عمدة فاس عبد السلام البقالي بتقديم المساعدة لكل المستثمرين المغاربة والسينغاليين ودخول جماعة فاس كشريك في هذا المشروع الضخم، مما سوف يعود بالنفع على مدينة فاس اقتصاديا وسياحيا واجتماعيا ودينيا.

وأكد الودغيري “أن زيارة عبد السلام البقالي عمدة مدينة فاس لمدينة تيواوان ومدينة دكار ما هي إلا بداية لفتح جسور التواصل مع التيجانيين سيرا على نهج الملك محمد السادس نصره الله وأيده

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