بعد تعافيه من السرطان …”هالر” يعود إلى صفوف منتخب الـ”فيلة”

2023-03-15 / 23:10
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هبة بريس _ الرباط

عاد مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني سيباستيان هالر إلى صفوف منتخب كوت ديفوار بعد غياب دام عدة أشهر إثر إصابته بالسرطان الصيف الماضي.

وخضع هالر (28 عاما) لعمليتين جراحتين ولعلاج كيميائي على أربع مراحل قبل أن يعاود تدريباته في كانون الثاني/يناير الماضي.

واستدعي هالر إلى تشكيلة المدرب الفرنسي جان-لوي غاسيه للمواجهة المزدوجة ضد جزر القمر يومي 24 و28 آذار/مارس الحالي ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية 2023.

وانتقل إلى دورتموند قادما من أياكس أمستردام الهولندي الصيف الماضي وبعد مشاركته في تدريبات فريقه استعدادا للموسم الجديد تبين إصابته بسرطان الخصية بعد أيام قليلة من صفقة انتقاله.

وخاض أول مباراة له في 22 يناير قبل أن يسجل في الرابع من شباط/فبراير هدفه الأول في مرمى فرايبورغ في الدوري الألماني.

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